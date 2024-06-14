Trabzonspor'dan flaş hamle! Anthony Nwakaeme geri döndü...

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 20:08
Trabzonspor'dan flaş hamle! Anthony Nwakaeme geri döndü...
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ancak ligi 3. sırada bitirerek Avrupa vizesi alan Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini açıkladı.

Trabzonspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

145 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor kariyerinde 145 resmi maçta forma giyen Anthony Nwakaeme bu karşılaşmalarda 47 gol, 40 asistlik skor katkısı sağladı.


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