Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen için sakatlık açıklaması
Süper Lig ekibi Trabzonspor, antrenmanda sakatlanan Hüseyin Türkmen'in son durumunu paylaştı.
Trabzonspor, savunma oyuncularından Hüseyin Türkmen'in MR görüntülenmesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un yaptığı açıklama şu şekilde;
"Takımımızın son antrenmanı sırasında sağ bacağında ani ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."
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