Trabzonspor, Paul Onuachu transferini açıkladı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 15:20

Güncelleme: 11.09.2023 - 15:26

İngiltere Championship takımlarından Southampton, Paul Onuachu'nun sezon sonuna kadar Trabzonspor'a kiralandığını açıkladı.

İngiliz kulübünün duyurusunda Onuachu'nun geçtiğimiz ocak ayında Belçika'nın Genk takımından transfer edildiği ve Southampton formasını 12 kez giydiği hatırlatıldı.

29 yaşındaki golcünün Southampton ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

TRABZONSPOR KAP'A BİLDİRDİ

Öte yandan Trabzonspor da Onuachu'nun transferinin mali detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüp, kiralama bedeli olarak Southampton'a 1.5 milyon Euro ödeyecek. Onuachu'ya ise bir sezon için 1.7 milyon Euro verilecek.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamanın detayları şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 Futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.742.500.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."