Trabzonsporlu Nicolas Pepe'den transfer itirafı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 17:18

Güncelleme: 11.09.2023 - 17:18

Trabzonspor, yeni transferi Nicolas Pepe için bir imza töreni düzenledi.

Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki Pepe'nin açıklamaları şöyle:

"EN İYİ YANITI SAHADA VERECEĞİM"



"Bana verdikleri güvenden dolayı Trabzonspor'a ve dünkü karşılamadan dolayı taraftara teşekkür etmek istiyorum. Beklentilerin çok yüksek olduğunun farkındayım. Buna en iyi yanıtı sahada ekip arkadaşlarımla vereceğim."

"Geçen sezon farklı pozisyonlarda oynadım. 10 numara da oynadım. Ama benim tercim ettiğim pozisyon sağ kanat. Antrenörümüzün de benden tam olarak ne istediğini biliyorum."

"İLGİLENEN BAŞKA TÜRK TAKIMLARI DA OLDU"



"Dizimdeki sakatlıktan dolayı 4 aydır maç yapmadım ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. 10 gündür bireysel antrenman yapıyorum. Biraz ritim yakalamam gerekiyor. Beşiktaş'a karşı oynayacağımız maçta forma giyebilmek için sadece biraz ritim kazanmam gerekiyor. Ama buna karar verecek kişi hocadır. Hocamız benden faydalanmak isterse elimden geleni yaparım."

"Benimle ilgilenen başka Türk takımları da oldu ama farkı yaratan şey, başkan, asbaşkan ve antrenörle alakalıydı. Özellikle asbaşkanımız transfer için yolculuk etti ve benimle görüştü. Kulübün projesini anlattı. Bana projeyi açıkladıktan sonra, bu direkt bana hitap eden bir şeydi ve bunu reddedemezdim"