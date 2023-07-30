Trabzonspor'dan kötü prova!
Trabzonspor, hazırlık maçında sahasında AEK Atina'ya 3-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un tek golü Maxi Gomez'den geldi. Bordo-mavili takımda Levi Garcia ile çarpışan yeni transfer Filip Benkovic, burnunda kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Trabzonspor, hazırlık maçında sahasında AEK Atina ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili takım Akyazı'daki maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Trabzonspor'un tek golü 54. dakikada Maxi Gomez'den geldi. AEK Atina'nın gollerini ise 31. dakikada Levi Garcia, 41. dakikada Niclas Eliasson ve 75. dakikada Tom wan Weert attı.
Trabzonspor'da Bakasetas 82'de, AEK Atina'da Levi Garcia 69. dakikada penaltıdan yararlanamdı.
Trabzonspor'da Levi Garcia ile çarpışan yeni transfer Filip Benkovic, burnunda kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.
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