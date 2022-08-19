Trabzonspor'dan rekor transfer!
Ahmetcan Kaplan, Yusuf Yazıcı ve Alexander Sörloth'un ardından Trabzonspor'un en çok bonservis kazandığı 3. transfer oldu.
Trabzonspor'un Ajax Kulübü'ne 9,5 milyon euro bonservis bedeli ile verdiği Ahmetcan Kaplan, kulüp tarihinde üçüncü en yüksek bedelle satış geliri elde edilen oyuncu oldu.
2019-2020 sezon öncesinde Yusuf Yazıcı'nın 16,5 milyon ueor bonservis bedeli ile Fransa'nın Lille Kulübü'ne transferine onay veren ardından da 25 maç forma giydiği için bir sezon sonra 1 milyon euro daha gelir elde eden bordo-mavililer, daha sonraki sezon bonservisi Crystal Palace olan ancak kiralık sözleşmesi bordo-mavili takımda süren Sörloth'dan da Leipzig Kulübü'ne satılmasıyla 10 milyon euro kazandı.
Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan 9,5 milyon euro bonservis geliri ile üçüncü sırada yer alarak, Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi kulüpte forma giymiş isimleri de geride bıraktı.
Rubin Kazan'a 2008'de transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8,7 milyon euro, 2006'da Zenit'e transfer olan Fatih Tekke ise 7,5 milyon euro bonservis bedelleriyle kulübe en yüksek para kazandıran yerli iki futbolcu olmuştu.
Trabzonspor'da 18 maç forma giydi
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon yükseldiği A takımda 13 lig, 5 de Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 18 karşılaşmada görev yaptı.
Genç futbolcu, 1214 dakika boyuncu görev yaparken forma giydiği tek sezonda Trabzonspor'da şampiyonluk yaşadı.
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