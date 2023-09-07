Trabzonspor'dan Suudi Arabistan'a! Djaniny, Al Fateh'e transfer oldu...
Trabzonspor, Djaniny'nin Suudi Arabistan ekibi Al Fateh Kulübü'ne transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı
Trabzonspor'da sezon başı kampına dahil edilmeyen ve takımdan ayrıldığı TFF'ye bildirilen Djaniny için kulüpten resmi açıklama geldi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Djaniny Semedo'nun, Al Fateh Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli oyuncu, Trabzonspor'dan yıllık 1.6 milyon Euro garanti ücret kazanıyordu.
Trabzonspor ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Djaniny, bordo mavili forma altında 94 maçta 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti
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