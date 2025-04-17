Trabzonspor'dan TFF'ye Türkiye Kupası finali tepkisi!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 20:16

Güncelleme: 17.04.2025 - 20:16

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış kulüplerin divan başkanları ve yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı yerin yarı final müsabakaları tamamlanmadan netleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, kulüp temsilcilerinin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldiği toplantıda Asbaşkan Kafkas'ın gündemle ilgili görüşlerini aktardığı belirtildi.

Kafkas, son birkaç yıldır divan başkanları düzeyinde sergilenen birlik ve duruşun son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Ancak ne yazık ki futbolun, futboldan tamamen uzaklaştığı son derece sıkıntılı bir sezon yaşıyoruz. Herkesin ortak arzusu sahada kalmak ve futbol konuşmak. Fakat bugün geldiğimiz noktada futbolun dışında her şey konuşulur hale geldi. Bu durum hepimizi derinden rahatsız ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"SANKİ FİNALİSTLER BELİRLENMİŞ!"

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmenin henüz belli olmadan final müsabakasının Eskişehir'de oynanmasına dair açıklamalarda da bulunan Kafkas, şunları kaydetti:

"Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı. Oysa biz şu anda sadece final adayıyız. Elbette finale kalmamız durumunda söyleyeceklerimiz çok daha net olacaktır. Ancak bu karar dahi kamuoyunda, sanki finalistler belirlenmiş ve planlar buna göre yapılmış izlenimi yaratıyor. Bu yaklaşım, hem bizleri hem de sporseverleri rahatsız ediyor. Ben kamuoyunun sesini sizlere aktarıyorum ve aynı hassasiyeti sizlerin de paylaştığını düşünüyorum. Henüz finalistler netleşmemişken, kulüplerin tarihsel bağlamda yaşadığı deneyimler, güvenlik hassasiyetleri ve diğer faktörler göz ardı edilerek böyle bir kararın açıklanması hepimizi derinden üzmektedir."

Divan kurulu başkanları ile yöneticilerini ağırlamaktan ötürü memnuniyet ve gurur duyduklarını da kaydeden Kafkas, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın selam ve sevgilerini iletti.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 14 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de oynanacağını duyurmuştu.