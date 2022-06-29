Trabzonspor'dan Trezeguet'ye tavan ücret
Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmak için Terezguet'i gündemine alan Trabzonspor'un, bu transferde gözünü kararttığı ileri sürüldü.
Sol kanat transferini bir an önce bitirmek isteyen Trabzonspor, kesenin ağzını açtı. Anthony Nwakaeme'nin ayrılığı sonrasında bu mevkideki boşluğu doldurmak için geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir'de 13 maçta 6 gol 4 asistle oynayan Trezeguet'yi gündemine alan Bordo- Mavililer, Mısırlı yıldızın yüksek ücret talebi nedeniyle dondurduğu transferde yeni bir adım attı.
Fanatik'in haberine göre, Karadeniz ekibinin Trezeguet'ye yıllık ücret ödemesinde yeni bir teklif sundu. Bordo-mavililerin 27 yaşındaki oyuncuya takım içindeki en yüksek ücreti teklif ettiği ve yıllık 2.2 milyon Euro önerdiği bildirildi.
700 BİN EURO BONUS
Oyuncunun istediği rakama çıkan Bordo-mavililerin 2.2 milyon Euro'nun bir kısmını bonus olarak teklif ettiği bildirildi. Takım içinde en yüksek ücreti alan isim olan Hamsik'te olduğu gibi Karadeniz ekibinin, Trezeguet'ye de 1.5 milyon Euro ücret ile birlikte, 700 bin Euro'su bonuslardan oluşan bir paket ilettiği ve cevabı beklemeye geçtiği öğrenildi.
Trabzonspor'un, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yla 3 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmaya yakın olduğu kaydediliyor.
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