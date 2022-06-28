Trabzonspor ile Beşiktaş'ın Henry Onyekuru düellosu
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'ya Trabzonspor'un talip olduğu ileri sürüldü.
Türkiye'de daha önce Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru, kariyerine Yunan ekibi Olympiakos'ta devam ediyor. Beşiktaş'ın listesinde yer alan Henry Onyekuru için flaş bir transfer iddiası Yunan basınından geldi.
ONYEKURU TRABZONSPOR'UN LİSTESİNDE
Yunanistan'dan to10'un haberine göre Trabzonspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Henry Onyekuru'yu transfer listesine ekledi. Haberde Nijeryalı futbolcunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasının Onyekuru için avantaj olduğu ve bu durumun transferde önemli bir etken olabileceği iddia edildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Henry Onyekuru geçen sezon Yunan temsilcisi Olympiakos'ta 1 gol 1 asist üretti. Transfermarkt verilerine göre Onyekuru'ya 5 milyon Euro değer biçiliyor. Beşiktaş'ın Onyekuru ile anlaştığı ve kulübü Olympiakos'u ikna etmeye çalıştığı öne sürülmüştü.
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