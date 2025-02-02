Trabzonspor'dan Umut Bozok kararı: Resmen açıklandı!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 22:59

Güncelleme: 02.02.2025 - 22:59

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti.

Bordo-mavililer, Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

40 DAKİKA OYNAMIŞTI

2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon Euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.