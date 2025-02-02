Trabzonspor'dan Umut Bozok kararı: Resmen açıklandı!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, 28 yaşındaki forvet Umut Bozok'un takımdan ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti.
Bordo-mavililer, Umut Bozok'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
40 DAKİKA OYNAMIŞTI
2022'de Trabzonspor'a Lorient'den 2 milyon Euro karşılığında katılan santrfor oyuncusu, bu sezon 4 maçta forma giymiş ve yalnızca 40 dakika süre bulabilmişti.
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