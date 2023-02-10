Trabzonspor'dan yaralı kurtulan depremzedeye davet
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda depremden yaralı kurtulan depremzedeyi Trabzon'a davet etti.
Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden yaralı kurtulan depremzedeyi Trabzon'a davet etti.
Kulübün Twitter hesabından, enkaz altında kalan depremzedenin kurtarma ekibiyle sohbet ettiği videoyu paylaşıldı.
Depremzede, videoda ekiplere, enkazdan çıktığı zaman çay içmek istediğini söylüyor. Bunun üzerine ekiplerce tuttuğu takımın sorulması üzerine Trabzonsporlu olduğunu belirten kişi, ikinci takımının Giresunspor, üçüncü takımının ise Çaykur Rizespor olduğunu belirtiyor.
Kulüp paylaşımında, "Bugünler geçecek ve biz seninle Trabzon'da çay içeceğiz." ifadeleri kullanarak depremzede Trabzon'a davet edildi.
Bordo-mavili kulüp yöneticilerinin, depremzede ile iletişime geçerek Trabzon'a getireceği öğrenildi.
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