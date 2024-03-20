Trabzonsporlu Hukukçular Derneği'nden Fenerbahçeli futbolcular için suç duyurusu

Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 20:54
Trabzonsporlu Hukukçular Derneği'nden Fenerbahçeli futbolcular için suç duyurusu
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Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Derneğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "17 Mart günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası saha içerisinde suç teşkil eden eylemler sergileyen Fenerbahçeli futbolcular hakkında, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.


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