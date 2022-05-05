Trabzonsporlu Vitor Hugo'nun kramponu 40 bin TL'den satışa çıkarıldı
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un başarılı stoperi Vitor Hugo'nun kramponu, bir taraftar tarafından 40 bin TL'den satışa çıkarıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor kendi sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bordo-mavili takımın şampiyonluğu ile birlikte binlerce kişi saha içerisine girerek kutlamaları doyasıya yaşadı.
Saha içerisindeki taraftarlar anı kalması amacıyla stadyumdan zemin, kale filesi, koltuk vb alırken bir taraftar ise ilginç bir yola başvurdu.
40 BİN TL'YE KRAMPON
61 Saat'in haberine göre, Trabzonspor’un başarılı stoperi Vitor Hugo’nun kramponunu alan taraftar sonrasında yaptığı davranış ile ise tepki çekti.
Sosyal medyada satış platformunda Vitor Hugo’nun kramponunu satmayı hedefleyen şahıs fiyatı 40 bin TL olarak belirledi.
Yaşananlar Trabzonspor taraftarlarının tepkisini çekerken ilanın kaldırılması için şikayetler de başladı.
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