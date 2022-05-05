Trabzonspor, Hatay’da coşku ile karşılandı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu hafta Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç öncesi kente gelen bordo-mavililer taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 20:43
Trabzonspor, Hatay’da coşku ile karşılandı
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Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig’in 36. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay’a geldi.

Özel uçakla kente gelen bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Trabzonspor taraftarları takımlarını beklerken, müzik eşliğinde horon oynadı. Otobüse binen takımları için tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı taraftarlar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çekildi.

Trabzonspor kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 20.00’de Hatay Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.


Şampiyon trabzonspor süper lig

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