Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek: Ömür bitti Pinto'nun taksidi bitmedi
Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, geçmişte Eskişehirspor'da forma giyen Sebastián Pinto'nun ödenen borçlarının olduğu çizelgeyi, "Az kaldı, senden de kurtulacak Eskişehirspor" notuyla paylaştı.
Uzun süredir mali olarak dar boğazda olan Eskişehirspor, yönetimin ve taraftarının çabalarıyla geçmiş dönemlerden kalan borçları kapatmaya çalışıyor. Son olarak 2015-16 sezonunda kırmızı-siyahlı kulüpte top koşturan Şilili santrafor Sebastián Pinto'ya borcunun bir taksitini daha ödediğini duyuran Başkan Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden borç çizelgesini paylaştı.
Paylaşımına "Ev kredisi gibi maşallah. Ömür bitti Pinto'nun taksiti bitmedi" notunu düşen başkan, son olarak "Az kaldı senden de kurtulacak Eskişehirspor" dedi. Paylaşım taraftardan yoğun destek aldı.
Ev kredisi gibi maşallah— Mehmet Şimşek (@mehmetesk1974) May 5, 2022
Ömür bitti Pinto’nun taksiti bitmedi
Az kaldı sende de kurtulacak #Eskişehirspor pic.twitter.com/fK8Bo6Oivt
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