Trabzonspor'u karıştıran görüntüler sonrası kulüpten açıklama geldi! 'İlişkileri kesildi'
Deneme yayını sırasında yanlışlıkla Trabzonspor'un YouTube kanalında canlı yayına başlayan kulüp çalışanları yönetimin kararlarını eleştirdi. Bordo-mavili kulüp, olayla ilgisi bulunan tüm personelin işine son verildiğini açıkladı.
Trabzonspor YouTube kanalında bugün ekrana gelen bir canlı yayın ortalığı karıştırdı. Deneme çekimi yaptıklarını zanneden ancak bilmeden canlı yayına giren kulüp çalışanları yönetimi eleştirdi.
"BU PARA NEREYE GİDİYOR"
Yanlışlıkla canlı yayına giren kulüp çalışanlarında biri o anlarda, " Enis Destan, Batuhan Kör ve Emrehan Gedikli gibi futbolcular alındıktan sonra bu takımın hala forvete ihtiyacı olması gerçekten önemli bir konu" derken kameraman ise, "Bu para nereye gidiyor." ifadelerini kullandı.
"KULÜBÜMÜZLE İLİŞKİLERİ KESİLDİ"
İnfial yaratan olay sonrası Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Bugün tesislerimizde yapılan canlı test yayınının sehven YouTube kanalımızda yayınlanması üzerine kulübümüzün kültüründe asla yeri bulunmayan bu davranışla ilgilisi bulunan tüm personelin kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Kamuoyuna açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 31, 2022
Bugün tesislerimizde yapılan canlı test yayınının sehven YouTube kanalımızda yayınlanması üzerine kulübümüzün kültüründe asla yeri bulunmayan bu davranışla ilgilisi bulunan tüm personelin kulübümüzle ilişkisi kesilmiştir. https://t.co/VXlWp8y6H4 pic.twitter.com/8UqiWN3LuE
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