Trabzonspor'u üzen Marek Hamsik gerçeği; kendi istemiş!

13 Ekim 2021 Çarşamba, 08:23

Slovakya'nın, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Marek Hamsik, durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Slovak yıldız, "Rusya ile oynadığımız karşılaşmadan sonra zaten bir kas problemim vardı. Osijek'te maç öncesi antrenmanı tamamladıktan ve teknik direktör Stefan Tarkovic'e danıştıktan sonra Hırvatistan maçında oynamaya karar verdim. Takıma yardımcı olmak istedim. Maalesef sakatlandım. Kontrollere hemen başladık ve perşembe günü MR kontrolüne gireceğim" dedi.

TARKOVİC: "MAREK, MAÇA GİTMEYE KARAR VERDİ"

Slovakya Teknik Direktörü Stefan Tarkovic ise, "Hamsik, Rusya'daki maçta sonra arka uyluk kasında bir sorun yaşadı ve pazar günü antrenmanı tamamadı. Maç sabahı ise müsait olup olmayacağına karar verdik. Marek, maça gitmeye karar verdi ve gerçek bir karakter örneği gösterdiği için çok mutluyum. Oyuncular Slovakya için mümkün olan en iyi performansı vermek istiyorlar ve bazen sakatlanma noktasına geliyorlar. Bu şekilde karar vermesi ve sonunda takıma yardımcı olması benim için çok olumlu" şeklinde konuştu.

Kaynak: Ajansspor