Trabzonspor'un 5. transferi Umut Bozok olacak
Trabzonspor, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'u kadrosuna katmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da gündem Umut Bozok.
Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak tamamlayan Umut Bozok'un kulübü Lorient ile görüşmelerin başladığı ve 25 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a çağırdığı belirtildi.
Öte yandan bordo-mavili takımın Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı stoper Marlon için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Trabzonspor, daha önce Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Jens Stryger Larsen'i renklerine bağlamıştı.
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