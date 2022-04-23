Trabzonspor, Adana Demirspor maçında ilginç an! Hakem geri çağırdı...

Trabzonspor'un deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilk yarıyı 6 dakika uzatan Yaşar Kemal Uğurlu, 4. dakikada devre düdüğünü çaldı. Sonradan sürenin henüz bitmediğini fark eden Uğurlu soyunma odasına giden futbolcuları geri çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 21:33
Trabzonspor, Adana Demirspor maçında ilginç an! Hakem geri çağırdı...
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Trabzonspor'un Adana Demirspor ile karşı karşıya geldiği maçta ilginç bir an yaşandı.

İlk yarıyı 6 dakika uzatan Yaşar Kemal Uğurlu, 4. dakikada devre düdüğünü çaldı.

Ardından düdüğü erken çaldığını fark eden Uğurlu, süreyi göstererek, soyunma odası tüneline doğru giden futbolcuları geri çağırdı ve maç kaldığı yerden devam etti.


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