Trabzonspor'un gündeminde yeni bir stoper var!
Kaan Ayhan, Marlon ve Marc Bartra'dan sonuç alamayan Trabzonspor, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Norveçli stoper Stefan Strandberg'i gündemine aldı.
Trabzonspor geçtiğimiz sezon Serie A takımı Salernitana'da forma giyen şu an serbest statüde yer alan Norveçli oyuncu Stefan Strandberg ile temasta...
Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra'da istediği sonuca ulaşamayan bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki stoperle anlaşma zemini ararken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kararını bekliyor.
Geçen sezon Serie A'da 11 maça çıkan Strandberg 934 dakika süre almıştı.
DİĞER ÖNERİ TUANZEBE
Bu arada Trabzonspor'a önerilen bir diğer isim ise Axel Tuanzebe oldu. Geçtiğimiz sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki stoperin bonservisi Manchester United'da bulunuyor.
Video Haberler
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
- Halk otobüsü ile ekmek dağıtım aracı çarpıştı
- İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine indirim geldi: İşte son fiyatlar...
- TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Kameralar önünde gerginlik
- Cenaze töreninde Koca'ya büyük protesto
- 'Utanmadan soruyorsunuz...'
- Kadir Şeker'e tahliye kararı!
- 'Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti