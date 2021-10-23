Trabzonspor'un liderlik inadı!

23 Ekim 2021 Cumartesi, 20:18

Süper Lig’in 10. hafta maçında Göztepe, Trabzonspor’u konuk etti. Bordo Mavili ekip Gervinho'nun şık golüyle 1-0'ı buldu.

2. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla birlikte giren Yalçın Kayan, şutunu atmaya çalışsa da Denswil topun önüne yatarak şutu engelledi.

11. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe’de Burekovic’in pasıyla ceza sahasın içerisinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Lourency, plase vuruşla topu kaleye göndermeye çalışsa da kaleci Uğurcan Çakır topu ayaklarıyla kontrol etti.

43. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de Burekovic’in ceza sahası içinde yaptığı ortada topa dokunan Jahovic’in pozisyonunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

Maçta ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat sarı kart görürken, Göztepe teknik ekibinde bulunan İlhan Şahin kırmızı kart gördü.

56. dakikada Abdülkadir'in pasında Gervinho Trabzon'u öne geçirdi.

85. dakikada Baku topu dışarı attı.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kemal Yılmaz xx, Esat Sancaktar xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Atınç Nukan xx, Murat Paluli xx, Obinna xx, Yalçın Kayan xx, Dzenan Burekovic xx, Lourency xx, Jahovic xx, Ndiaye xx

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Soner Aydoğdu, Beykan Şimşek, Baku, Efe Can Saçıkara, Ideye, Atakan Çankaya, Berkan Emir, Tijanic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan Toköz xx (Serkan), Hugo xx, Edgar xx, Denswil xx, Berat Özdemir xx, Abdulkadir Ömür xx (Hüseyin), Hamsik xx, Yusuf Sarı xx (Siopis), Gervinho xx, Djaniny xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Siopis, Cornelius, İsmail Köybaşı, Salih Kavrazlı, Murat Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kırmızı kart: İlhan Şahin (Devre arası) (Göztepe)





