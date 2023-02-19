Trabzonspor'un rakibi Basel evinde kayıp

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Basel, İsviçre Süper Ligi'nin 21. haftasında evinde ağırladığı Servette ile 2-2 berabere kaldı.

AA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 23:31
Trabzonspor'un rakibi Basel evinde kayıp
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İsviçre Süper Ligi'nin 21. haftasında Basel, konuk ettiği Servette ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Basel, St. Jakob-Park Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında 20. dakikada Alexis Antunes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

UZATMADA EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıya atak başlayan Basel, 51. dakikada Mohamed Zeki Amdouni ve 61. dakikada Andi Zeqiri'nin ağları sarsmasıyla 2-1 öne geçti. Servette, 90+6. dakikada penaltıdan Chris Bedia'nın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Ligde, bu sonucun ardından 33 puanlı Servette ikinci, 26 puanlı Basel altıncı sırada yer aldı.

İlk maçı evinde 1-0 kazanan Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşında Basel'e, 23 Şubat Perşembe günü konuk olacak.


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