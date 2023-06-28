Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez Moreno İstanbul'a geldi
Trabzonspor Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı. İspanyol oyuncu İstanbul'a geldi.
Trabzonspor, ikinci transferi de açıkladı. Dimitris Kourbelis'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Joaquin Fernandez ile görüşmelere başlandığını da KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde;
"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'nun Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELDİ
Trabzonspor'un KAP'a açıklama yaptığı Fernandez, İstanbul'a geldi. Başarılı oyuncu buradan Trabzon'a geçecek.
Son olarak Real Valladolid forması giyen Fernandez'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
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