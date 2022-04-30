Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius! Andreas Cornelius'un bu sezonki performansı...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:42

16 Mart 1993 doğumlu olan Danimarkalı Andreas Cornelius, ilk profesyonel futbol karşılaşmasına ülkesinin takımı Kopenhag'da çıktı. 2012 yılında Danimarka Ligi'nde (Superliga) profesyonel futbola adımını atan yıldız oyuncu, ilk golünü de 2012-2013 sezonunda Midtjylland'a karşı kaydetti.

7 Ekim 2012'de Danimarka Ligi'nde ayın oyuncusu seçilen Cornelius, Kopenhag taraftarları tarafından o kadar çok sevildi ki o sezon satılan formaların yüzde 40'ında onun ismi yer alıyordu.

İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City, Cornelius'un yeteneklerine kayıtsız kalamadı ve kulüp tarihinin en yüksek ücretini ödeyerek (8 milyon sterlin) Danimarkalı golcüyü 27 Haziran 2013'te kadrosuna kattı.

İngiltere'ye büyük umutlarla transfer olan Cornelius, yaşadığı talihsiz sakatlıklar sebebiyle Cardiff City'de beklenen katkıyı sağlayamadı.

31 Ocak 2014 yılında eski kulübü Kopenhag'a geri dönen Cornelius, henüz ilk maçında hat-trick yaparak futbol oynamaya hazır olduğunu herkese göstermiş oldu.

Kopenhag'a geri döndüğü ilk yarım sezonda 13 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.

Cornelius, 2017 yılının mayıs ayında kiralık olarak gittiği İtalya Serie A ekibi Atalanta'da bir yıl geçirdikten sonra rotasını Fransa'ya çevirdi ve 2018 yılında Bordeaux'ya kiralandı.

Fransa Ligi'nde 1 yıl kiralık oynadıktan sonra tekrardan İtalya'ya giden Danimarkalı futbolcu, 2019 yılında satın alma opsiyonuyla birlikte Serie A takımı Parma'ya 2 yıllığına kiralandı.

Parma formasını sırtına geçiren Cornelius, 20 Ekim 2019 yılında oynanan Genoa karşılaşmasında oyuna yedek girmesine rağmen hat-trick yaparak eski günlerine geri döndüğünün sinyalini verdi.

Cornelius, aynı sezonda bu sefer deplasmanda karşılaştığı Genoa maçında yine hat-trick yaparak 4-1'lik galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Danimarkalı yıldız Cornelius, bu etkileyici performansıyla Süper Lig ekibi Trabzonspor'un dikkatini çekti ve 8 Ağustos 2021'de bordo-mavili renkleri üzerine geçirdi.

Bordo-mavililerin en golcü oyuncusu Danimarkalı Andreas Cornelius, Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 14 gol attı ve 5 asist üretti.

Trabzonspor, Cornelius'un bu sezon ligde gol attığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 26 puan elde etti.

Cornelius, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev yaparken 1 gol kaydetti.

Golcü oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de İtalya'nın Roma takımına karşı oynanan 2 maçta 1 gol atmıştı.

Cornelius, bordo-mavililere geldiği İtalya'nın Parma takımında ise 57 resmi maçtaki 13 gollük performansını geride bıraktı.

Cornelius, gösterdiği başarılı performans sebebiyle milli takıma kadar yükseldi. Başarılı golcü, Danimarka Milli Takımı'nda oynadığı toplam 37 karşılaşmada 7 gol kaydetti.