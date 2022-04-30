Trabzonspor'un yıldızı Djaniny! Djaniny'nin bu sezonki performansı...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 10:59

Djaniny, 21 Mart 1991 yılında Yeşil Burun Adaları'nın Santa Cruz şehrinde dünyaya geldi.

Djaniny, futbolculuk kariyeri başlamadan önce, Alternatif Enerji alanında eğitim almak üzere 18 yaşında Portekiz'e geldi. Buraya geldiği andan itibaren futbol oynamaya başlayan Djaniny, bölgesel liglerde forma giydi.

Bölgesel ligde oynadığı iki sezonda 50 gol atma başarısı gösteren Djaniny, üst düzey kulüplerin dikkatini çekti ve 2011 yılında Portekiz Premier Ligi ekibi U.D. Leiria ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

U.D. Leiria'da gösterdiği başarılı performans dolayısıyla Portekiz'in dev kulübü Benfica'nın dikkatini çeken Djaniny, Benfica tarafından 2012 yılının ocak ayında yetiştirilmek üzere transfer edildi.

Benfica'da profesyonel olarak forma şansı bulamayan Djaniny, 16 Temmuz 2013'te sözleşmesini feshederek Portekiz Premier Lig ekibi C.D. Nacional ile anlaştı.

Burada geçirdiği tek sezonda oynadığı tüm turnuvalarda 8 gol kaydeden Djaniny, kendisine forma şansı tanımayan Benfica'ya da gol atma başarısı göstermiş oldu.

Leiria'da beraber çalıştığı hocası Pedro Caixinha'nın çağrısı üzerine 2014 yılında Meksika Ligi'ne transfer olan Djaniny, 2018 yılında Santos Laguna formasıyla attığı 14 gol ile takımının ulusal şampiyonluk unvanına ulaşmasına katkıda bulundu. Djaniny, attığı 14 gol ile turnuvadaki ilk Afrikalı gol kralı olma başarısını gösterdi.

Meksika serüveni sonrası 2018 yılının temmuz ayında Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli'ye transfer olan Djaniny, burada geçirdiği iki yılın ardından Süper Lig'e transfer oldu.

Trabzonspor, başarılı futbolcuyu 2020 yılının ekim ayında kadrosuna katarak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takım kadrosuna ilk kez 2011 yılında davet edilen Djaniny, toplam 35 karşılaşmada 7 gol atma başarısını gösterdi.

Şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un gizli gücü Djaniny, geçen sezon lig ve kupada 31 maça çıkmış ve 9 gol, 1 asistle kalitesini kanıtlamıştı.

Cornelius'un gelişi ile yedek kulübesine çekilen Djaniny, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 9 gol atıp 3 de gol pası üretti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 1 maçta 1 asist üreten Djaniny, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

2088 dakika boyunca sahada kalan 31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.