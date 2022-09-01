Trabzosnpor Maxi Gomez'i açıkladı
Trabzosnpor, Valencia'dan Maxi Gomez'i transfer ettiğini açıkladı.
Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Maxi Gomez transferini resmiyete döktü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı futbolcu için Valencia'ya 3 milyon euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceği ve İspanyol kulübüne bir sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.
Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir."
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