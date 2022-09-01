Trabzosnpor Maxi Gomez'i açıkladı

01 Eylül 2022 Perşembe, 20:40

Trabzonspor, Türkiye'ye getirdiği Maxi Gomez transferini resmiyete döktü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Uruguaylı futbolcu için Valencia'ya 3 milyon euro bonservis bedelinin 4 taksit halinde ödeneceği ve İspanyol kulübüne bir sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği belirtildi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.

Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir."