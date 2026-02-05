Transfer krizini Erdoğan çözdü

Fenerbahçe'den N’Golo Kante coşkusu yaşanıyor. Al İttihad kulübünün eksik evrak girmesi nedeniyle yapılamayan transfer, Suudi Arabistan’da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözüldü. 34 yaşındaki Fransız ön libero dün gece İstanbul’a geldi. Kante’yi Sabiha Gökçen Havaalanı’nda binlerce Sarı-Lacivertli taraftar coşkuyla karşıladı. Peki sezonun en flaş transferinde an be an neler yaşandı? İşte tüm detaylar:

KANTE REST ÇEKTİ

F.Bahçe yönetimi, Kante transferinin tamamlanamadığını açıklamasına rağmen işin peşini bırakmadı. Kante, Al İttihad yönetimine rest çekti, transferinin Suudi kulübünce kasıtlı gerçekleştirilmediğini belirtip idmana çıkmadı. Cidde’de bulunan F.Bahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, Kante ile sürekli iletişim halinde kaldı.

BAKAN BAK’A BİLGİ

F.Bahçe yönetimi, Suudi Arabistan kulübüyle yaşanan transfer çıkmazını “Nasıl çözeriz?” diye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile paylaştı. Bak, durumu bazı temaslarda bulunmak üzere salı günü Suudi Arabistan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

PRENS SELMAN’A ANLATILDI

Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile yaptığı görüşmede, Kante’nin F.Bahçe’ye transferinde yaşanan konu anlatıldı. Ardından verilen talimatlarla birlikte süreç çözüme kavuştu. Sarı-Lacivertli kulüp salı gecesi önce Al İttihad’a gidecek Nesyri’nin sözleşmesini feshettiğini TFF’ye bildirdi. Sonrasında Kante ile 2.5 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu. Al İttihad Nesyri’ye karşılık F.Bahçe’ye 15 milyon Avro bonservis ödedi ve Kante’yi Sarı-Lacivertlilere verdi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, Kante’nin transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı yayınlayıp, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.

FORVETE ADAY NUNEZ

Fenerbahçe, Al Hilal’in forveti Darwin Nunez’i istiyor. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki santrfor için Suudi kulübüne önce 6 aylık kiralama teklifi yaptı. Bu öneri kabul edilmeyince F.Bahçe teklifini satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde yeniledi. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, Al Hilal’e sattığı eski oyuncusu stoper Yusuf Akçiçek için de teklif yaptı.