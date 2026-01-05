Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 14:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Transferde rota Portekiz... Beşiktaş'tan 18 milyon Euro'luk kanat hamlesi!

Beşiktaş'ın Benfica forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.

Beşiktaş, Andreas Schjelderup transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Portekiz basınından Record'un haberine göre siyah-beyazlılar, genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istiyor.

Andreas Schjelderup, Roma'nın ilgisinden memnun olsa da Beşiktaş'ın da radarında bulunuyor.

18 MİLYON EURO'LUK FORMÜL

Haberde, Beşiktaş'ın planladığı anlaşmada satın alma opsiyonunun belirli hedeflerin gerçekleşmesi halinde zorunlu hale geleceği ve bu transferin Benfica cephesine yaklaşık 18 milyon Euro kazandırabileceği belirtiliyor.

RAFA VE JURASEK'TEN BAĞIMSIZ

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, Schjelderup dosyasını Rafa Silva ve David Jurasek transferlerinden bağımsız şekilde yürütmek istediği vurgulanıyor.

İlgili Konular: #beşiktaş #Benfica #Andreas Schjelderup

