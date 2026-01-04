Beşiktaş'tan resmi transfer açıklaması: 'Oyuncularla anlaştık ama...'

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, siyah beyazlıların transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kış kampının yalnızca fiziksel bir hazırlık dönemi olmadığını vurgulayan Kılıç, bu sürecin takım içi birlik ve motivasyon açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Kış kampımız sadece fiziksel eğitimin olduğu bir yer değil. Takımımızın motivasyonu, birlik ve beraberliği, takım oyununun nasıl olması gerektiği açısından çok değerli bir ortam. Oyuncuların motivasyonu çok yüksek, çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu çalışmaların gelecekte bize ciddi katkıları olacak" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARLA ANLAŞTIK AMA..."

Ara transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Murat Kılıç, transfer çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi. Scout ekibi ve teknik heyetin detaylı bir analiz süreci yürüttüğünü vurgulayan Kılıç, "Hata yapma lüksümüz yok. İlk 11'de oynayabilecek ve rekabete girebilecek oyunculara bakıyoruz. Bu yüzden acele etmiyoruz" dedi.

Mevcut kadro planlamasına da değinen Kılıç, Beşiktaş'ın dört transfer yapma hakkı bulunduğunu hatırlatarak, "İki yabancı oyuncu kampa katılmadı, ayrıca iki genç oyuncu alma hakkımız var. Bu dört transferi yapacağız. Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Aradığımız isimler, kendi takımlarında oynayan ve kulüpleri için önemli oyuncular. Kulüpleriyle anlaşmaya çalışıyoruz, büyük ihtimalle kampa yetiştireceğiz" diye konuştu.

İsim vermekten kaçınan Kılıç, bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

"Oyuncularla anlaştık ama kulüpleriyle anlaşmadığımız için isim vermek doğru olmaz."

"SOL BEKTE JURASEK AYRILDI"

Ekonomik dengeye de dikkat çeken Beşiktaş Asbaşkanı, kulübün geleceğini riske atmak istemediklerini belirtti.

Gelir getirecek projelerin de yolda olduğunu söyleyen Kılıç, öncelikli transfer bölgelerini ise net şekilde ifade etti:

"Stoper, sol bek ve 6-8 oynayabilecek bir oyuncu önceliğimiz. Sol bekte Jurasek ayrıldı. Bu bölgeler şu an boş. Fırsat transferi olursa santrfor ya da kanat da gündeme gelebilir."

Takımda geleceği tartışılan Rafa Silva hakkında da konuşan Murat Kılıç, kulüp içinde herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

Kılıç, "Rafa Silva kampa katıldı ve antrenmanlara çıkıyor. Ne Sergen Hoca'nın, ne teknik ekibin ne de yönetimin Rafa Silva ile bir problemi yok. Kendisi isterse oynar, bizlik bir durum yok. Normal süreç devam ediyor" ifadelerini kullandı.