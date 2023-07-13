Transferde sessiz kalan Siyah-Beyazlılar, Güneş’in istediği isimler için yoğun mesaide: Beşiktaş atağa geçti

Yayınlanma: 13.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2023 - 04:00

Beşiktaş, Arjantin ekibi Velez Sarsfield forması giyen sol bek Francisco Ortega’yla ilgileniyor. Kulübü, 23 yaşındaki oyuncu için 4-5 milyon Avro seviyesinde bonservis istiyor. Siyah-Beyazlılar yüksek bulduğu bonservisi yapacağı pazarlıkla indirmeye çalışacak. Hücum hattına takviye planlayan Beşiktaş, İtalya 2. Ligi’nde Cremonese’de oynayan David Okereke’yi istiyor. Nijeryalı forvet, ikinci ligde forma giymek istemiyor. Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki oyuncu için kulübü Cremonese’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu, yanıt bekliyor. Okereke için tüm şartlarını zorlayan Beşiktaş’ın, kiralama ve satın alma opsiyonu için 4 milyon Avro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

ONANA İÇİN ÇALIŞIYOR

Beşiktaş’ın ön libero transferinde rotasını çevirdiği isim Lens kulübünden Jean Onana... Siyah-Beyazlılar, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştı ve Lens’e resmi teklifini sundu. Beşiktaş hem kiralama hem de satın alma opsiyonlu kiralama isteğini iletti. Onana, dün ülkesi Kamerun’dan Fransa’ya geçerken Lens yetkilileriyle görüşecek. Ancak Lens’in oyuncusunu satmak istediği bildirildi.

SAİSS GERÇEKLERİ

Saiss’in Beşiktaş’tan ayrılmak istemesinin nedenleri belli oldu. Faslı stoperin ailesinin İstanbul’da yaşamaya alışamaması, Saiss’in Dünya Kupası’ndaki Fransa maçında sakat olmasına rağmen oynaması ve Şenol Güneş’in bu duruma tepki göstermesi başlıca nedenler. Ayrıca ayrılmadan yerine transfer yapılması, sezonun ikinci yarısında yedek kalması ve gitmek istediğini söylediğinde Beşiktaş’ın yüksek bonservis şartı koşması Saiss’in diğer sebepleri.