Transferi federasyon duyurdu: Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile yol ayrımı!

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun satışı için Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

İki kulübün Ganalı stoperin transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi. Djiku'nun kısa süre içerisinde Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Gana Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılan Alexander Djiku için açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Djiku'nun sözleşme imzalamak için Moskova'da olduğu ve milli takıma cuma günü katılacağı belirtildi.

31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 dakika süre aldı.