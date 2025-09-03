Cumhuriyet Gazetesi Logo
Transferi federasyon duyurdu: Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile yol ayrımı!

3.09.2025 17:11:00
Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçeli oyuncu Alexander Djiku'nun yeni takımı ile sözleşme imzalamak için Moskova'da olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun satışı için Spartak Moskova ile anlaşmaya vardı.

İki kulübün Ganalı stoperin transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi. Djiku'nun kısa süre içerisinde Rus ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Gana Futbol Federasyonu, milli takıma çağrılan Alexander Djiku için açıklama yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Djiku'nun sözleşme imzalamak için Moskova'da olduğu ve milli takıma cuma günü katılacağı belirtildi.

31 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe ile sadece 1 dakika süre aldı. 

