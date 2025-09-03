Jose Mourinho'nun ardından... Fenerbahçe'den Ange Postecoglou hamlesi!

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündeme çarpıcı bir isim geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük için Ange Postecoglou'nu düşünüyor.

LEVERKUSEN DE İSTİYOR

Haberin ayrıntısında, Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yollarını ayıran Bayer Leverkusen'in de Ange Postecoglou'na ilgi gösterdiği belirtildi.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMIŞTI

Deneyimli teknik direktör, geçen sezon Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Avustralyalı çalıştırıcı finalde Manchester United'ı devirmişti.

Postecoglou'nun çıkışını yakaladığı Celtic'te ise 2 lig ve 3 kupa olmak üzere 5 kupası bulunuyor.