Transferi hakkında soruşturma açılmıştı: Victor Osimhen'den Napoli açıklaması!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, soruşturma başlatılan Lille'den Napoli'ye transferi ile ilgili konuştu.

Osimhen'in sözleri şu şekilde:

"Önceki menajerim (Jean Gerard) bana Napoli'nin ciddi bir ilgisi olduğunu söylemişti. Ama sadece transferimle o ilgileniyordu, babamın sağlık durumuyla değil. O dönemde kafam futbolda değildi, sadece babamın durumunu öğrenmek istiyordum."

"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORDUM"

"Gerard beni Nice'te buluşmak için aradı. Orada Luis Campos (O dönem Lille'in sportif direktörü) ve Lille'nin başkanı Gerard Lopez de vardı. Bana Napoli'ye transfer olmam gerektiğini, genel bir anlaşmanın yapıldığını ve pandemiden dolayı bunun Lille için iyi bir fırsat olduğunu söylediler. Ama ben hiçbir şey bilmiyordum."

"Babamın ölümünün ardından Lille ve menajerime çok kızgındım. Çünkü babamı ölmeden önce görememiştim. Hatta bana, babamın ölümünden bir gün sonra Napoli'ye gitmem gerektiğini söylediler. Lille başkanına saygımdan Napoli'ye gittim ama hiçbir şey imzalamayacaktım. Önce teknik direktör ile görüştüm ve bana projeyi anlattı. Ertesi gün Capri'de De Laurentiis ile görüştüm. Bana şehir ve kulüpten bahsetti ama Giuntoli (Cristiano Giuntoli - Dönemin Napoli Sportif Direktörü) ile ne konuştuklarını anlamadım çünkü İtalyanca konuşuyorlardı. Bana sözleşmeyi görüp görmediğimi sordular ama ben hiçbir şey anlamamıştım."

"FRANSA'YA DÖNMEK İSTEDİM"

"Otele döndüğümde menajerimden sözleşme taslağını istedim. O da bana sözleşmenin olmadığını söyledi. Başkanın aksini söylediği için şaşırdım. Sonunda bana Napoli ile yapılan sözde bir anlaşma kağıdı gösterdi. Sinirlendim ve Fransa'ya dönmek istedim."

"Lopez'den bir hafta izin istedim ve Paris'e gittim. Sonra Lille'e döndüğümde, o menajerle ilişkimi kesmeye karar verdim."

"GERİ ÖDEYECEĞİME SÖZ VERDİM"

"Napoli'nin benimle gerçekten ilgilendiğini görünce, William D'Avila'dan transferimle ilgilenmesini istedim. Temmuz sonunda, Napoli adına Maurizio Micheli ve diğerleri arasında D'Aviala, Lopez, Ingla, Calenda ve Cros'un önünde sözleşmeyi imzaladım."

Osimhen ayrıca, 2021 sonunda şu anda birlikte çalıştığı menajeri Roberto Calenda ile olan ilişkisine de değindi:

"Aralık 2021’de ailevi ihtiyaçlarım için 550 bin Euro borç istedim. Bu parayı geri ödeyeceğime dair söz verdim."