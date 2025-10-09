Galatasaray'da RAMS Park'ın zeminine İngiliz bakımı!

Galatasaray, Rams Park Stadyumu’nun zemin kalitesini artırmak için kapsamlı bir yenileme sürecine girdi.

HT Spor'un haberine göre, eylül ayı başında İngiltere merkezli OBI Sports firmasına zeminle ilgili teknik değerlendirme yaptıran sarı-kırmızılı kulüp, raporun ardından doğal zemine sentetik çim çakış işlemine başladı.

İNGİLİZLERDEN RAMS PARK RAPORU

OBI’nin hazırladığı raporda, Rams Park’ın yaz aylarında aşırı sıcaklık ve nem stresi, kış aylarında ise gölge ve ışık yetersizliği nedeniyle çim kalitesini korumakta zorlandığı belirtilmişti.

Başdanışman, bu sorunların yalnızca bakım yöntemleriyle çözülemeyeceğini vurgulayarak, uzun vadeli bir zemin stratejisi önermişti.

Galatasaray yönetimi de tavsiyeler doğrultusunda sahada sentetik çim ekleme işlemine başladı.

HEDEF KASIM AYI

Geçen hafta Japonya’dan getirilen ekipmanlarla birlikte pazartesi itibarıyla çakış işlemlerine başlandı.

Mevcut doğal çimin kök yapısını güçlendiren bu yöntem, zeminin hem dayanıklılığını hem de sezon boyunca stabil performansını artırmayı hedefliyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak kasım ayı fikstürüne kadar zeminin tamamen hazır hale getirilmesi planlanıyor.