Galatasaray Divan Kurulu’nda kadın futbolu vurgusu: 'Görünmez değil, merkezde olmalı'

Galatasaray Spor Kulübü Ekim 2025 Divan Kurulu toplantısında konuşan Doç. Dr. Zeynep Banu Dalaman, kulübün mali ve sportif raporlarında kadın futbolunun görünmez bırakılmasını eleştirdi.

Dalaman, kadın futbolunun yalnızca bir branş değil, Galatasaray’ın toplumsal vizyonunun güncel yansıması olduğunu vurguladı. Konuşmasında şunları ifade etti:

“Kadın futbolu kız çocuklarına rol model sunar, erken yaşta evliliklere alternatif yaratır, fırsat eşitliğini büyütür ve Avrupa’da hızla gelişen bir alanda Galatasaray’a öncülük şansı verir. Galatasaray tarihi yalnızca kupalarla değil, topluma yön veren öncülüğüyle yazılmıştır. Kadın futbolu da bu öncülüğün en güncel sınavıdır.”

DALAMAN'DAN KADIN FUTBOLU ÇAĞRISI

Dalaman, yönetimden kadın futboluna dair ayrı ve kapsamlı bir rapor hazırlanmasını talep ederek, kadın futbolunun Sportif A.Ş. bütçesi içinde “futbol” başlığı altında eritilmesinin şeffaflık açısından ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Kadın futbolunun faaliyet raporlarında yalnızca “Lüksemburg ziyareti” ile anıldığını, bütçe tasarısında ise tek bir cümleyle geçtiğini hatırlatan Dalaman, basketbol, voleybol, sutopu, yelken, judo ve diğer tüm branşlar ayrıntılı raporlanırken kadın futbolunun görünmez bırakılmasının artık bir tesadüf değil, kurumsal bir tercih olduğunu söyledi.

Konuşmasını, “Çağrım nettir: Kadın futbolunu bir rapor satırından ibaret görmek değil, Galatasaray’ın toplumsal ve sportif vizyonunun merkezine yerleştirmektir” sözleriyle bitiren Dalaman, camianın bu soruların yanıtını hak ettiğini belirtti.