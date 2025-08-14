Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 16:16:00
Transferin iptal olduğu iddia edilmişti: Rijeka'dan Niko Jankovic için Fenerbahçe açıklaması!

Rijeka Sportif Direktörü Darko Raic-Sudar, Fenerbahçe'nin gündemine gelen Niko Jankovic ile ilgili konuştu.

"TRANSFER İPTAL OLMADI"

Sudar, transferle ilgili gelen bir sorunun ardından yaptığı açıklamada "Jankovic'in Fenerbahçe'ye transferi için her şey yazıldı ama transferin iptal olmadığını söyleyebilirim" dedi.

FENERBAHÇE'DE BEKLEME KARARI

Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Rijeka ile 5.6 milyon Euro karşılığında anlaşmış ancak daha sonra özellikle taraftar tepkisi nedeniyle bu transferde beklemeye geçmişti.

Rijeka forması altında bu sezon 6 maçta süre bulan Jankovic, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

