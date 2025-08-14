Ünlü gazeteciden flaş iddia: Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 15:18:00
Brezilya Serie A ekibi Gremio'nun Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca ile ilgilendiği iddia edildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna Brezilya'dan aday çıktı.

GREMIO İLGİLENİYOR

Fabio Vargas'ın haberine göre; Gremio, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca ile ilgileniyor. Brezilya ekibi, Roger Guedes transferinden vazgeçtikten sonra 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu takibe aldı.

Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek haziran ayında sona erecek. Yıldız oyuncunun, 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 resmi maça çıktı ve 12 gol, 2 asistlik katkı verdi.  

