Trendyol 1. Lig beraberlik ile başladı!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 23:13

Güncelleme: 09.08.2024 - 23:13

Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadele 1-'lik eşitlikle bitti.

Ersan Parlatan yönetimindeki konuk ekip Keçiörengücü maçın 49. dakikasında Aliou Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Suat Kaya'nın başında olduğu Sakaryaspor, 55. dakikada Max Gradel'in asisti, Emre Demir'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele eşitlikle son buldu.

Bu beraberliğin ardından Sakaryaspor ve Keçiörnegücü sezona 1'er puanla başladı.

1. Lig'de gelecek hafta Sakaryaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırlayacak.