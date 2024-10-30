Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 20:27

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şunlar.

1 Kasım Cuma:

20.00 Boluspor-Central Hospital Ümraniyespor: Ali Yılmaz

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka

16.00 Esenler Erokspor-Şanlıurfaspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Yusuf Ziya Gündüz

19.00 Kocaelispor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

3 Kasım Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail

16.00 Erzurumspor FK-Amed Sportif Faaliyetler: Çağdaş Altay

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK: Batuhan Kolak


Etiketler: #TFF #Trendyol 1.Lig #hakem #MHK
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler