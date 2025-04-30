Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre 37. haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Ligde tamamı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: İlker Yasin Avcı
Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor: Turgut Doman
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: Burak Olcar
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Kurtay
Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu
Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Zorbay Küçük
Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor: Kadir Sağlam
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor: Alper Akarsu
Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Furkan Aksuoğlu
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