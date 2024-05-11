Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 22:22
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur programı açıklandı
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur karşılaşmaları 16 Mayıs Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının 1. turunda Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

1. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

16 Mayıs Perşembe:

17.00 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)


Trendyol 1. Lig haberleri play-off haberleri Bodrum haberleri bodrumspor haberleri Boluspor haberleri Çorum FK haberleri Kocaelispor haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sadettin Saran ile görüşmüştü: Ali Koç'tan adaylık kararı!

Sadettin Saran ile görüşmüştü: Ali Koç'tan adaylık kararı!
Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!

Yükseklerde kış, düzlüklerde bahar… Ağrı’nın iki mevsim birden yaşanıyor!
Elektrikli araç şarj istasyonları kazalara davetiye çıkarıyor: Kaldırım üzerinde araçlar şarj ediliyor!

Elektrikli araç şarj istasyonları kazalara davetiye çıkarıyor: Kaldırım üzerinde araçlar şarj ediliyor!
Trendyol 1. Lig’te son durumu uzatmalar belirledi!

Trendyol 1. Lig’te son durumu uzatmalar belirledi!
En çekici dudak şekline sahip 4 burç: Bu burçların dudakları aşık ediyor

En çekici dudak şekline sahip 4 burç: Bu burçların dudakları aşık ediyor
Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!

Manchester City rahat kazandı, liderliğe yükseldi!
Arda Güler yine boş geçmdi! Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!

Arda Güler yine boş geçmdi! Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!
Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı