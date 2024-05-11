Trendyol 1. Lig'de tarihe geçen uzatmalar! İşte Süper Lig yolu...

Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:10

Güncelleme: 11.05.2024 - 18:10

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanan maçların ardından playoff tablosu kesinleşti.

Statü gereği 3. sıradaki takım doğrudan playoff finaline yükselecek. Bu yüzden 3. sırada bitirmenin önemli olduğu ligde 9. sıraya kadar olan takımlar mücadelenin içerisinde yer kapma mücadelesi verdi.

SÜPER LİG YOLU

Finalist: Sakaryaspor

Playoff Eşleşmeleri

Bodrumspor - Boluspor

Çorum - Kocaelispor

Playoff eşleşmesi tek maç usulüne göre oynanacak. Ev sahipleri Bodrumspor ve Çorum olacak. İki eşleşmenin galipleri playoff yarı finaline yükselecek. İlk maçı daha düşük sırada bitiren takımın sahasında oynanacak şekilde iki maçlı playoff yarı finali oynanacak.

Playoff yarı finalini kazanan taraf Sakaryaspor ile finalde kazanacak. tarafsız sahada oynanacak tek maç sonunda Süper Lig finaline yükselen 3. takım belli olacak.

DERBİYİ KAZANDI, 3. SIRAYI ALDI

Haftanın maçında Kocaelispor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan derbiyi konuk ekip Sakaryaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Geçen hafta Tuzlaspor'a karşı kritik 3 puan kaybeden Sakaryaspor, 52. dakikada Yonathan Del Valle ve 88. dakikada Dino Ndlovu'nun attığı gollerle derbiyi kazandı ve 3. sıradaki yerini koruyarak adını doğrudan yarı finale yazdırdı.

Kocaelispor ise sezonu 6. sırada bitirdi ve playofflardaki yerini aldı.

BODRUMSPOR, GÖZTEPE İLE BERABERE KALDI

Bodrumspor, lige daha önce çıkmayı garantileyen Göztepe'ye konuk oldu ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Sezonu 4. sırada bitiren Bodrumspor'u öne geçiren golü 22. dakikada penaltıdan Kenan Özer kaydetti. Göztepe'nin golü 90. dakikada Atınç Nukan kaydetti.

BOLUSPOR 90+3'TE PLAYOFF'TA

Playofflara katılmayı garantilen ancak 3. sıra ihtimali bulunan Çorum FK ile playofflar için mücadele eden Boluspor karşı karşıya geldi. Bolu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bolu'yu öne geçiren golü 71. dakikada Daniel Avramovski kaydetti. Çorum'un golünü 83. dakikada Ferhat Yazgan kaydetti. Jefferson, 90+3'te attığı golle Boluspor'u playofflara taşıdı.

Bu sonuçla Çorum FK sezonu 5. sırada tamamladı. Boluspor ise uzatma anlarında Tuzla'dan gelen golün de etkisiyle birlikte sezonu 53 puanla 7. sırada tamamladı.

BANDIRMASPOR FIRSAT TEPTİ

Haftaya playoff fotoğrafının son basamağında 7. olarak giren Bandırmaspor, 10 kişi kaldığı maçta Adanaspor'a 1-0 yenildi ve sezonu 9. sırada tamamladı.

GENÇLERBİRLİĞİ UZATMALARDA DIŞARIDA KALDI

Haftaya 8. giren Gençlerbirliği, Tuzlaspor ile deplasmanda karşılaştı. Gençlerbirliği Philip Awuku'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Sadık Baş, 90+3. dakikada attığı golle maça dengeyi getirdi.