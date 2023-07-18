Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstürü çekildi. Derbi haftaları belli oldu...
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. 11 Ağustos’ta başlayacak ligde bu sezon 20 takım mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekimi gerçekleşti.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.
Süper Lig'de 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:
Kayserispor-Galatasaray
Pendikspor-Atakaş Hatayspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş
Trabzonspor-Antalyaspor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor
TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor
Trendyol Süper Lig'de ilk büyük maç 2. haftada
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.
Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.
Fikstür çekiminin ardından derbi maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
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