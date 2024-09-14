Trendyol Süper Lig'de toplam 158 transfer yapıldı!

Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:29

Güncelleme: 14.09.2024 - 09:29

Ligde 24 Haziran'da başlayan ve 82 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 16 kulüp, 158 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Kulüpler, yurt içinden 57, yurt dışından 101 olmak üzere toplamda 158 futbolcuyu kadrolarına katarken tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ile Samsunspor transfer yapamadı.

Trabzonspor, kadrosuna kattığı 13 oyuncuyu da yurt dışından getirirken Kasımpaşa da yaptığı 6 transferi başka ülkelerden gerçekleştirdi.

Ligde yurt dışından en az transfer yapan ekip Eyüpspor oldu. Ligin yeni ekibi, kadrosuna kattığı 10 futbolcunun 9'unu Türkiye'deki başka kulüplerden transfer ederken yalnızca 1 oyuncuyu yurt dışından getirdi.

EN FAZLA TRANSFER GAZİANTEP FK'DAN

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Gaziantep FK oldu.

Kırmızı-siyahlı takım, 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK'nın ardından 16 oyuncu alan TÜMOSAN Konyaspor, en fazla transfer yapan ikinci ekip oldu.

Trabzonspor, Bodrum FK ve Göztepe ise 13'er takviyeyle, bu iki takımı takip etti.