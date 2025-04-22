Trendyol Süper Lig'i 32. haftası VAR kayıtları açıklandı
TFF, Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte haftanın VAR kayıtları
Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #Trendyol Süper Lig
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