Trendyol Süper Lig'i 32. haftası VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'de haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'i 32. haftası VAR kayıtları açıklandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 20:09

Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 32. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte haftanın VAR kayıtları


Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #Trendyol Süper Lig
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