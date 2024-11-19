Trezeguet attı, Mısır bileti kaptı!
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, sahasında Botsvana ile 1-1 berabere kaldı. Mısır'ın golünü Trezeguet attı.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 6. hafta maçında Mısır, sahasında Botsvana ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
Botsvana, 8. dakikada Omaatla Kebatho ile öne geçti. Mısır'ın eşitlik golünü 15. dakikada Trezeguet attı.
Bu sonucun ardından Mısır 14, Botsvana 8 puanla grubu tamamladı.
Mısır, lider olarak Afrika Kupası bileti alırken, Botsvana grupta ikinci sırada yer aldı ve Afrika Kupası'na katılım hakkı elde etti.
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