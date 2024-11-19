Trezeguet attı, Mısır bileti kaptı!

Yayınlanma: 19.11.2024 - 20:07

Güncelleme: 19.11.2024 - 20:07

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri C Grubu 6. hafta maçında Mısır, sahasında Botsvana ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

Botsvana, 8. dakikada Omaatla Kebatho ile öne geçti. Mısır'ın eşitlik golünü 15. dakikada Trezeguet attı.

Bu sonucun ardından Mısır 14, Botsvana 8 puanla grubu tamamladı.

Mısır, lider olarak Afrika Kupası bileti alırken, Botsvana grupta ikinci sırada yer aldı ve Afrika Kupası'na katılım hakkı elde etti.