Trezeguet'ten 320 gün sonra bir ilk!
Medipol Başakşehir’in deplasmanda Rizespor’u 2-0 mağlup ettiği müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini kaydeden Trezeguet, tam 320 gün sonra bir maçta rakip fileleri iki kez sarstı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
İstanbul ekibinin gollerini devre arası transfer döneminde takıma katılan Trezeguet kaydetti. Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz hafta da turuncu-lacivertlilerin Fatih Terim Stadı'nda, Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Pizzi'nin attığı golün asistini yapmıştı.
27 yaşındaki futbolcu, ayrıca bu akşam bulduğu gollerle 20 gün sonra bir maçta rakip ağları iki defa sarsmış oldu. Trezeguet, son olarak 4 Nisan 2021 tarihinde Aston Villa'nın evinde Fulham'ı 3-1 yendiği mücadelede aynı başarıyı yakalamıştı.
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