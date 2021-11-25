Tribünlerde gerginlik; seyirciyi Muslera sakinleştirdi!
Marsilyalı Guendouzi tribünlerle diyaloğa sonra gittiği korner atışında yabancı maddelerin hedefi oldu.
Galatasaray ile Marsilya arasında oynanan maça sarı kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, maçın ilk yarısında saha içinde yaşanan gerginlik tribünlere de yansıdı.
İlk yarıda Marsilyalı Guendouzi tribünlerle diyaloğa sonra gittiği korner atışında yabancı maddelerin hedefi oldu.
İlk maçta da Diagne başta olmak üzere Galatasaraylı futbolcularla gerginlik yaşayan genç oyuncu uzun süre korneri kullanmadı. Kaptan Muslera'nın tribünleri sakinleştirdiği görüldü. Hakem de bir süre bekledi ve alınan önlemlerden sonra maçı yeniden başlattı.
52 bin 280 seyirci kapasitesi olan stadın büyük bölümü dolarken, taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlar ile büyük destek verdi.
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