Tribünleri kızdıran Norveçli golcü Thorstvedt'ten açıklama geldi

Gol sevinci sonrasında tribünlerden tepki gören Kristian Thorstvedt, “Normal bir kutlama yaptık asılnda" dedi.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2021 Cumartesi, 08:38
Tribünleri kızdıran Norveçli golcü Thorstvedt'ten açıklama geldi
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Türkiye-Norveç milli maçında attığı gol sonrası tribünlere hareket yapan Norveçli Thorstvedt yanlış anlaşıldığı açıkladı.

Karşılaşmada Norveç’e beraberliği getiren golü kaydeden ve gol sevinci sonrasında tribünlerden tepki gören Kristian Thorstvedt, “Hayır, normal bir kutlama yaptık. Burada taraftara karşı bir sevinç yapmadım. Normal bir gol sevinciydi. Takımımız çok iyi, teknik direktörümüz çok iyi. İyi işler başaracağımıza inanıyorum” dedi.


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